L'Union sur le point de profiter d'une superbe opportunité de marché pour réaliser son premier coup de l'été !

L'Union Saint-Gilloise serait en passe de s'offrir un nouveau milieu de terrain. Un médian défensif de 24 ans, deuxième joueur avec le plus de duels remportés et le plus de fautes commises cette saison en Eredivisie.

Si ce n'est avec le départ d'Elton Kabangu et l'intégration de Cristian Makaté dans le noyau A pour le remplacer, l'Union Saint-Gilloise n'a pas encore véritablement débuté son mercato estival. Le champion en titre pourrait se séparer de quelques joueurs, mais sonde déjà le marché pour les suppléer rapidement. La RUSG cherche aussi à renforcer son milieu de terrain, puisque Charles Vanhoutte est le seul profil de pur numéro 6 du noyau. En ce sens, l'Union Saint-Gilloise aurait très fortement avancé dans un dossier la menant à Enric Llansana, selon les premières informations du scout néerlandais Mitchel de Groot, confirmées par le média néerlandais Voetbal International quelques heures plus tard. Le premier gros coup de l'été pour l'Union ? Il s'agit d'un médian défensif de 24 ans évoluant aux Go Ahead Eagles, en Eredivisie. Profil solide, il s'agit du deuxième joueur d'Eredivisie avec le plus de duels remportés et le plus de fautes commises cette saison. Estimé à quatre millions d'euros, le joueur formé à l'Ajax Amsterdam avait une clause dans son contrat courant jusqu'en juin 2026, lui permettant de partir pour une indemnité limitée, dont le montant exact n'a pas encore été dévoilé. Une opportunité de marché sur laquelle a sauté l'Union Saint-Gilloise pour s'offrir sa première recrue de l'été. Go Ahead Eagles aurait proposé à son joueur une prolongation de contrat avec un retrait de la clause liée à l'indemnité, en vain. Les Unionistes voudraient conclure le deal rapidement.