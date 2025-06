La Pro League dévoile enfin son équipe type de la saison... sans vraiment prendre en compte le titre de l'Union

Deux semaines après la victoire de Charleroi à l'Antwerp, ayant permis aux Zèbres de se qualifier pour le deuxième tour préliminaire de la Conference League, la Pro League vient de dévoiler son équipe type de la saison. Il y a plusieurs surprises.

Aux cages, ce n'en est pas vraiment une. Élu joueur de la saison par les supporters d'Anderlecht, Colin Coosemans est, de manière compréhensible, le portier de cette équipe de l'année.

En défense, on retrouve deux joueurs du Club de Bruges, Maxim De Cuyper et Brandon Mechele, qui sont accompagnés de Kevin Mac Allister et Zakaria El Ouahdi.

Le milieu de terrain est également dominé par les Blauw & Zwart : aux côtés de Noah Sadiki se trouvent deux autres protégés de Nicky Hayen : Ardon Jashari et Hans Vanaken.

La diversité a été choisie en attaque, puisque les trois joueurs nommés viennent de trois clubs différents : Christos Tzolis est le cinquième joueur du Club de Bruges présent dans cette équipe type, Tjaronn Chery est le seul Anversois. En pointe, on retrouve Tolu Arokodare, de Genk.

The official #jupilerproleague Team of the Season! 🔝🎖️ pic.twitter.com/l8p7mzLMuJ