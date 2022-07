Zulte Waregem, tout sauf une autre saison galère

Comme chaque année, nous vous présentons les équipes de la future saison de Pro League. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Zulte Waregem.

Il y a un an, même si on s'attendait à une saison compliquée du côté de Zulte Waregem, personne n'imaginait à l'époque que les coalisés joueraient le maintien pratiquement jusqu'à la dernière journée. Pourtant, la saison aura été une grosse galère : Dury est parti, Simons et De Fauw ont repris le flambeau pour sauver le club et les supporters ont souvent crié leur mécontentement.

Un an plus tard, un nouveau staff est arrivé, Jean-Luc Dompé devrait quitter le club et on s'attend une nouvelle fois à une année compliquée. Cependant, tout sera fait pour atteindre un objectif : prendre le maximum de points le plus rapidement possible et terminer la saison dans les 14 premiers.

Le coach

Après une première expérience compliquée au Standard, Leye a maintenant une autre occasion de prouver qu'il a l'étoffe d'un coach. Il y aura moins de pression qu'à Sclessin, mais il devra tout de même prendre des points et sauver son club. Il a tout en main pour s'imposer sur la longueur.

Le joueur

On ne présente plus Jelle Vossen. L'ancien Diable Rouge, passé par Genk et le Club de Bruges, est toujours un buteur efficace. Malgré ses 33 ans, il a encore planté 17 buts en 30 matches de championnat la saison écoulée. Il sera l'atout numéro 1 des Flandriens dans la course au maintien.

Le mercato

Il a jusqu'à présent été marqué par des départs : Pletinckx a rejoint OHL, Boya le STVV, Dompé ne restera pas. Le talentueux De Neve a choisi Courtrai. La défense a été renforcée par Oleksandr Drambaev venu du Shakhtar, et l'expérimenté Borja Lopez de Gijon. Mais l'attaque ne semble pas prête pour la reprise si le départ de Jean-Luc Dompé se précise...