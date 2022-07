Galtier prévient Mbappé: "Si on veut gagner en fraîcheur et éviter les blessures..."

Kylian Mbappé va entrer dans la tournante au PSG.

Nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier souhaite gérer le temps de jeu de ses hommes. Le technicien français a notamment prévu de ménager l’attaquant Kylian Mbappé (23 ans, 35 matchs et 28 buts en L1 pour la saison 2021-2022) au fil de la saison.

"Si on veut gagner en fraîcheur et éviter les blessures, il va falloir trouver un équilibre dans le temps de jeu, a prévenu le coach parisien dans L’Equipe ce samedi. Difficile de le faire sortir ? Pourquoi ? Ils veulent tous tout jouer et c'est très bien. Ils veulent tous battre des records. Tant mieux. Ce sera à moi de bien manager pour que tout le monde soit très performant et remplisse les objectifs collectifs et individuels."

Avec le soutien de ses dirigeants, Galtier compte bien réussir à gérer les égos.