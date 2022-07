Cristiano Ronaldo bientôt à l'Atlético de Madrid ?

Chaque jour apporte son lot de nouveautés concernant l'avenir de CR7. Annoncé du côté de tous les grands clubs européens, ni Chelsea, ni le Bayern n'ont semblé vouloir donner suite, tout comme le Real Madrid ne souhaite pas le rapatrier. Toutefois, un club espagnol serait en pole pour l'enrôler.

Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United et rejoindre un club où il aura la possibilité de disputer la Ligue des Champions, et où la direction lui assure d'avoir une équipe compétitive capable de lutter pour des titres. Et l'Atlético de Madrid pourrait l'accueillir, selon AS. Diego Simeone aurait donné son feu vert à l'opération puisqu'il adore CR7 qui lui en a fait voir de toutes les couleurs lors des derbys madrilènes.

De plus, la star portugaise considère le club madrilène comme un club compétent et intéressant, où il pourrait encore glâner quelques titres avant de mettre fin à sa carrière. Le média espagnol précise tout de même que les Colchoneros doivent dégraisser un peu pour faire de la place à Ronaldo, mais que l'idée de le voir évoluer du côté du Wanda Metropolitano la saison prochaine est tout sauf absurde.

