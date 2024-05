Après le Club Bruges, Karel Geraerts intéresse un autre club du top en Belgique

Avec le départ de Wouter Vrancken, les choses bougent à Genk. Le club prévoit de nommer un nouvel entraîneur dans les deux prochaines semaines et a dressé une liste de candidats.

Les choses vont bouger et rapidement du côté de Genk dans les prochaines semaines après le départ de Wouter Vrancken. La direction est en train de plancher sur un remplaçant. La shortlist contient des noms assez surprenants, tels que Karel Geraerts et Ruud van Nistelrooij, selon les informations de Het Laatste Nieuws.

Van Nistelrooij a déjà été entraîneur au PSV, mais il a décidé de partir de lui-même en raison de tensions dans son staff et du fait qu'il ne se sentait pas soutenu par la direction malgré une deuxième place et une victoire en Coupe. Récemment, il a indiqué à Algemeen Dagblad qu'il voulait recommencer et faire ses preuves.

Geraerts va-t-il rester à Schalke ?

Karel Geraerts est également un candidat chez les Limbourgeois. Il laissait entendre qu'il resterait à Schalke 04 après les avoir sauvés de la relégation. Il avait précédemment attiré l'attention du Club Bruges, mais ils devraient continuer avec Nicky Hayen.

Il y a également Johan Van Rumst. Inconnu du grand public car il n'a jamais été entraîneur principal, mais en tant qu'assistant, notamment de Philippe Clement à Genk, au Club Bruges et à Monaco, il a fait bonne impression.

Enfin, on retrouve aussi Thorsten Fink en haut de la liste. L'entraîneur de STVV avait été désigné comme le principal candidat, mais il fait face à une sérieuse concurrence.