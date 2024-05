La mauvaise nouvelle se confirme pour Alexis Saelemaekers et Bologne

En deux ans, Thiago Motta aura fait de Bologne l'une des grandes surprises de la Serie A avec une prestigieuse place dans le top 5 de la compétition italienne.

Actuellement troisième avec 68 points à une journée de la fin, Bologne sera dans tous les cas qualifiés pour la Ligue des Champions qui connaîtra son nouveau format la saison prochaine.

Cependant, c'est désormais acté : l'ancien international italien va quitter le club à la fin de cette saison. Il devrait bel et bien s'engager avec la Juventus, comme l'affirme Fabrizio Romano.

Le club d'Alexis Saelemaekers, qui lui aussi pourrait quitter le club vu la fin de son prêt, va devoir lui trouver un remplaçant de qualité en vue des objectifs de la saison prochaine.

"J'aurais aimé qu'il reste à Bologne, mais je ne peux que le remercier, lui et son équipe, pour ces merveilleuses saisons et lui souhaiter le meilleur pour l'avenir", a confié le président de Bologne, Joey Saputo.

🚨⚪️⚫️ Thiago Motta to Juventus, deal sealed and set to be announced soon — here we go, confirmed!



The manager has informed Bologna of his decision to leave the club after fantastic season, as expected.



Thiago will now sign as new Juventus head coach until June 2027. pic.twitter.com/bKgF099Rz4