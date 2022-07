Marseille : Pablo Longoria confirme deux accords et un départ

Le président de l'OM s'est exprimé sur son mercato en conférence de presse.

A l'occasion de la présentation de ses nouvelles recrues (les anciens de Pro League Chancel Mbemba et Samuel Gigot, la pépite Isaak Touré) le président Pablo Longoria a évoqué les dossiers dans lesquels Marseille était actif.

"On a un accord de principe avec Lens pour Jonathan Clauss, il est en train de voyager à Marseille. Ruben Blanco était aux États-Unis avec le Celta Vigo et il est en train de voyager, on a un accord de principe", a-t-il confirmé selon des propos rapportés par RMC Sport. Concernant Luis Henrique, les discussions avec Botafogo en sont à leur "partie finale".

Il a également tenu à calmer le jeu sur certaines rumeurs. "On a discuté de différents profils de joueurs dans le passé. On parle de Nuno Tavares, de Veretout, des joueurs européens de grand niveau qui ont beaucoup de sollicitations. Veretout est un joueur de Rome, il faut respecter, a martelé le président olympien. Nuno Tavares cherche encore sa place à Arsenal. On va voir dans les prochaines semaines pour rechercher un joueur au milieu de terrain. Nous sommes en train de rechercher un joueur à gauche. Il y a des conversations avec beaucoup de joueurs et je ne peux pas confirmer lesquels exactement. On parle de joueurs de haut niveau avec beaucoup de sollicitations."