Liverpool écrase le RB Leipzig avec un quadruplé de son nouvel attaquant vedette !

Ceux qui craignaient pour le moral de Darwin Nunez, auteur d'un gros raté et peu convaincant lors de la lourde défaite contre Manchester United (0-4), seront rassurés. Le nouvel attaquant de Liverpool, qui a la lourde tâche de faire oublier Sadio Mané chez les Reds, a inscrit un quadruplé ce jeudi soir face au RB Leipzig.

Une victoire qu'avait lancé Mohamed Salah dès la 8e, avant le festival Darwin Nunez, qui montre donc une belle évolution à Liverpool. Un soulagement pour le club liverpuldien, qui a dépensé 75 millions d'euros pour le buteur colombien.

A five star pre-season performance from the Reds in Germany, with 4️⃣ goals from @Darwinn99 😍#LFCPreSeason pic.twitter.com/KV7wDMS3Ql