Un jeune Belge en Eredivisie (officiel)

Il n'a jamais évolué en Belgique chez les Pros.

Le jeune Belge Jacky Donkor quitter le FC Dordrecht pour rejoindre l’Excelcior. Le joueur de 23 ans a signé un contrat de 3 ans avec le tout récent promu en Eredivisie.

Donkor a, chez les jeunes, porté les maillots de La Gantoise, Anderlecht, Lokeren et puis West Bromwich. Il a pris en 2019 la direction des Pays-Bas. Après être passé par le Fortuna Sittard, le FC Eindhoven et donc le FC Dordrecht, il va retrouver la Eredivisie. Il lui restait un an de contrat.