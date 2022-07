Timothy Castagne, priorité d'un grand club espagnol mais un peu cher ?

Timothy Castagne s'est imposé comme un pilier de Leicester City, et pourrait bien passer un nouveau palier dans sa carrière.

Cadre de Leicester City et devenu titulaire régulier en équipe nationale, Timothy Castagne (26 ans) est en pleine bourre. Le latéral polyvalent, capable d'évoluer en défense centrale, reste sur une saison très réussie (35 matchs) avec les Foxes et paraît prêt à passer un palier. Cela pourrait se faire via le top espagnol. Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, Castagne est ainsi la piste n°1 de l'Atlético Madrid pour remplacer Sime Vrsaljko au poste de back droit.

Problème : Leicester demande actuellement un montant trop élevé pour l'Atlético, et les offres des Colchoneros ont jusque là été refusées. Il faudrait d'abord que l'Atlético Madrid vende pour rencontrer les conditions des Foxes.