Neymar l'affirme : il veut rester au PSG

Le Brésilien a voulu clarifier sa situation dans le club de la capitale française.

A chaque mercato hivernal son lot de rumeurs sur l'avenir de Neymar (30 ans). Le Brésilien est souvent décrit comme ayant des envies de départ, et sa direction semblait même ouverte récemment à ce qu'il quitte le club.

Ce samedi, après le match amical du PSG contre les Urawa Reds, au Japon, le coach du PSG Christophe Galtier a d'ailleurs jeté davantage le trouble sur l'avenir de son maître à jouer brésilien. "Neymar travaille bien depuis le début de la saison. Il me semble heureux aussi, il est très en jambes. Je m'étais exprimé sur sa situation en conférence de presse. Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas... On l'annonce partant, on l’annonce restant. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là", a déclaré Galtier au micro de RMC Sport. "Mais il ne me semble pas perturbé par tout ce qu'on peut dire sur lui et sa situation au club, à travers les séances d'entraînement, et la joie qu'il a de s’entraîner."

Pour Neymar, c'est clair : il veut rester au PSG. "Je veux toujours rester au club. Jusqu'à présent, le club ne m'a rien dit, donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi", a-t-il lancé à l'AFP.

Sous contrat initialement jusqu'en 2025 avec le PSG, Neymar serait en réalité lié avec le club jusqu'en 2027 suite à l'activation de deux clauses, selon le journal L'Equipe.