Le président de Leicester fait le point sur le cas Tielemans, et ce n'est pas la joie

Youri Tielemans n'a plus qu'un an ce contrat chez les Foxes.

Trois saisons et demie après son arrivée en provenance de Monaco, Youri Tielemans (25 ans, 50 matchs et 7 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022) pourrait quitter Leicester cet été, à un an de la fin de son contrat. Depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain belge fait l'objet d'un intérêt d'Arsenal et une future offre de 35 millions d'euros était évoquée en Angleterre. Mais, pour le moment, les Foxes n'ont rien reçu.

"Il n'y a rien. Il n'y a pas encore eu d'offres. Il n'y a encore rien de concret ou de proposition", a fait savoir le président du club anglais, Aiyawatt Srivaddhanaprabha. Les choses risquent de bouger au cours des prochaines semaines, alors Manchester United, Newcastle et le Milan AC sont aussi intéressés par l'ancien Monégasque.