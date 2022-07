Un célèbre arbitre allemand annonce sa retraite

Il est surtout connu pour avoir arbitré la fameuse remontada du Barça contre le PSG en 2017.

A 44 ans, Deniz Aytekin met un terme à sa carrière d'arbitre. L'Allemand clot ainsi un chapitre débuté 12 ans plus tôt. Aytekin compte à son actif plus de 560 matchs arbitrés toutes compétitions confondues.

Officiant lors de 21 matchs de Ligue des Champions et 22 en Europa League, ainsi que plusieurs matchs internationaux. Il ne compte néanmoins pas de rencontres arbitrées en Coupe du monde ou à l'Euro.

Comptant près de 200 matchs sifflés en Bundesliga allemande, il en a été élu meilleur arbitre la saison passée.

"La raison principale, c’est que je veux passer plus de temps avec ma famille et mes amis. Les voyages internationaux prennent trop de temps et sont physiquement exigeants. Le niveau de mes collègues allemands a également pesé dans ma décision. Nous avons de jeunes arbitres qui peuvent franchir une nouvelle étape sur la scène internationale et nous avons également de très bons arbitres expérimentés qui méritent de diriger des matchs internationaux", a-t-il expliqué sur le site de la Fédération allemande de football.

Malgré son impressionnant CV, il reste encore mondialement connu pour avoir arbitré la remontada entre le Barça et le PSG en Ligue des Champions 2016-2017. Match historique où ses décisions avaient été fortement critiquées, surtout par les fans parisiens...