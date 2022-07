Vincent Kompany et Burnley perdent un jeune joueur prometteur

Après avoir enregistré de multiples recrues, Vincent Kompany s'apprête à perdre un jeune joueur très important de son noyau. Dwight McNeil, jeune ailier gauche de 22 ans, va rejoindre Everton et retrouver la Premier League. La saison dernière, l'international espoirs anglais a été titularisé à 35 reprises toutes compétitions confondues et a délivré une passe décisive.

Si selon Fabrizio Romano les Clarets devraient récupérer près de 23M €, l'absence du jeune joueur qui a déjà disputé 134 rencontres de Premier League dans sa carrière pourrait être préjudiciable durant la saison.

Everton and Burnley have completed the contracts for Dwight McNeil deal on permanent move. £19/20m total fee with add-ons included, here we go. 🔵🤝 #EFC



McNeil agreed personal terms and completed medical tests yesterday, one more signing for Lampard. ⤵️ https://t.co/MVuutKDk7A