Charles De Ketelaere à Milan, ce serait bouclé !

Cette fois-ci, ce serait la bonne !

Selon la presse italienne, cela serait enfin conclu entre l'AC Milan et le Club de Bruges pour un transfert de Charles De Ketelaere (21 ans). Le deal porterait sur une somme de 32 millions d'euros, plus probablement trois de bonus. Un pourcentage à la revente serait également inclus. En bref : ce n'est plus qu'une question de détails.

Le joueur, de nouveau absent à l'entraînement aujourd'hui avec Bruges, serait attendu demain à Milan. Il devrait toucher 2,2 millions d'euros par an, et aurait signé un contrat le liant pour les cinq prochaines saisons avec les Rossoneri.