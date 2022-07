Le nouveau coach d'Openda ne tarit pas d'ambitions : "On ne se fixe aucune limite"

Aucun doute là-dessus : le néo-Diable Rouge a choisi une formation qui n'a pas peur de jouer crânement sa chance.

Transféré en début de mercato au RC Lens, Lois Openda (22 ans) voit là une belle opportunité pour passer un palier dans sa jeune carrière. Après tout, depuis sa remontée en Ligue 1, le Racing a séduit les observateurs par son jeu offensif, léché, sans complexe, et qui fait tant la part belle aux individualités qu'à la force collective. 7e à deux reprises, Lens veut jouer à nouveau les places européennes et Openda pourrait être une arme très utile.

Ces ambitions, elles n'ont pas été cachées par le coach des Sang et Or, Franck Haise. "Mes dirigeants parlent de maintien et ils ont bien raison car le foot reste fragile. C’est la première mission. Après cette première mission, il y en a d’autres. ll ne faut pas se fixer de limites", a-t-il déclaré pour RMC Sport. "On ne s’en est pas fixé depuis deux ans et notre arrivée en Ligue 1, il n’y a pas de raisons qu’on s’en fixe."

"Il faut le faire intelligemment et avec humilité. On est le Racing Club de Lens, certes avec des points forts, mais on n'est pas dans les gros cadors. Par contre, si on peut lutter pour l’Europe et être le plus haut possible, on ne va pas s’en priver."