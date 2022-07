🎥 Le Bayern s'adjuge la Supercoupe d'Allemagne, premier but pour Sadio Mané

La Supercoupe d'Allemagne opposait le Bayern Munich et le RB Leipzig.

Une partie spectaculaire qui a vu plusieurs buts. Jamal Musiala (14e) ouvrait le score d'une belle frappe croisée pour le Bayern, avant que Sadio Mané (31e) ne double la mise, inscrivant son tout premier but pour les Bavarois.

14'| Goal ! Lepizig 0-1 Munich



TORRRRRRRRRRR MUSIALA!

Bambi slots home from close range after Leipzig fail to clear their lines from the corner. pic.twitter.com/exWDl9WwQB