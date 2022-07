Ronny Deila pourra compter sur sa nouvelle recrue à Genk : "Il est prêt et a montré de belles choses à l'entraînement"

Ce dimanche, le Standard de Liège se déplace à la Cegeka Arena pour y affronter le KRC Genk lors de la deuxième journée de Jupiler Pro League.

Ronny Deila doit se passer des services d'Alexandro Calut, suspendu, mais cela va permettre à la nouvelle recrue Jacob Barrett Laursen de faire ses débuts. "Il sort de deux bonnes années en Bundesliga et il a encore joué avec Arminia Bielefeld il y a peu. Il est prêt et a montré de belles choses à l'entraînement, c'est un grand pro", a confié le T1 des Rouches en conférence de presse qui peut compter sur les retours de blessure de Merveille Bokadi, Abdoul Tapsoba et Giles Dewaele, mais qui ne pourra pas vraisemblablement compter sur Nathan Ngoy. "Il a un petit souci aux ischios. Il est incertain pour dimanche mais devrait être de retour la semaine prochaine."

Après son bon partage contre La Gantoise, le Standard veut conserver sa bonne dynamique contre Genk lors de la deuxième journée de championnat. "Une très bonne équipe. Une deuxième en deux semaines. On va devoir laisser moins d'espace que les Brugeois et développer notre jeu. Leur semaine mouvementée (Ito qui rejoint Reims, Oyen blessé et Dessers sur le départ) ? C'est difficile de se prononcer. Je ne pense pas que leur système de jeu va changer, et de plus, on est focus sur notre équipe. Néanmoins, les joueurs dont on parle sont importants", a conclu Deila.