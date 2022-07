🎥 Hannes Delcroix n'était pas dans un grand jour : "Mais il y a faute sur moi..."

Hannes Delcroix est habituellement une valeur sûre, mais au Jan Breydel ce samedi, il est apparu très mal à l'aise. Cela aurait même pu coûter cher.

La défense du RSCA était sous pression face au Cercle de Bruges, et on sait que cela ne réussit pas à ses jeunes défenseurs centraux. Wesley Hoedt non plus n'était pas en réussite, manquant toutes ses relances ou presque. Zeno Debast s'est fait rouler dans la farine sur le but. Et en première période, Hannes Delcroix était en difficulté aussi. "Ce n'était pas un bon match de ma part, surtout en première mi-temps. Il n'y a pas vraiment d'explication à chercher, c'était juste un mauvais match de notre part. On va devoir se reconcentrer car ce n'est pas acceptable", regrette-t-il.

Un moment d'hésitation aurait pu coûter très cher à Delcroix. Au duel avec Dino Hotic, il s'est fait subtiliser la balle...fautivement ? Selon l'arbitre, en effet. "Nous étions prévenus qu'ils iraient fort au duel et pourtant, ça nous a quand même surpris...mais oui, il me touche, je sens un coup. Je pense donc qu'il y a faute". Peu d'angles permettent de donner une réponse précise ; partageons cependant ces images via notre confrère d'Eleven Sports, qui semblent indiquer...que c'était très léger. Chacun se fera son idée...