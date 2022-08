Mondial 2022 : Le très beau geste d'Alphonso Davies

Via un communiqué sur Twitter, Alphonso Davies a annoncé vouloir faire don de ses primes de compétition pour une œuvre caritative en vue de cette compétition.

"Le Canada m'a accueilli, moi et ma famille, et nous a donné une chance d'avoir une vie meilleure. Cela m'a permis de vivre mes rêves. C'est un grand honneur de jouer pour le Canada et je veux donner quelque chose en retour, alors j'ai décidé de faire don de mes gains de la Coupe du monde cette année à une œuvre de bienfaisance", peut-on lire dans un communiqué.

Canada welcomed me and my family & gave us the opportunity for a better life. it enabled me to live my dreams. It’s a great honour to play for Canada and I want to give back, so I’ve decided that I will donate this years World Cup earnings to charity.