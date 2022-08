📷 A peine arrivé en Serie B, Fabregas déjà mis au défi par Buffon

L'ancien gardien de la Juventus veut voir si le milieu de terrain espagnol est encore capable de trouver les chemins des filets.

Fraîchement débarqué du côté de Côme en Serie B, Cesc Fabregas a déjà reçu un bel accueil et non des moindres : celui de Gianluigi Buffon. L'ancien gardien de la Juventus lui a souhaité la bienvenue sur Twitter à sa façon et avec un petit défi à la clé.

"Un plaisir de te retrouver sur le terrain et de te défier une nouvelle fois. Bienvenue en Italie, champion. Je t'attends à bras ouverts. PS : voyons si tu peux toujours marquer", a écrit "Gigi" sur les réseaux sociaux.

Pour savoir ce que donnera la rencontre entre les deux grands footballeurs, rendez-vous le 29 octobre prochain du côté de Parme.