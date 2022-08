Newcastle prolonge son entraîneur

Newcastle a rendu officielle ce vendredi la prolongation d'Eddie Howe. Le club informe que le coach est lié dans le cadre d'un contrat à long terme avec le club. Aucune information n'est donnée concernant la durée exacte du nouveau contrat.

Arrivé à la place de Steve Bruce en novembre dernier, l'ancien coach de Bournemouth a repris le club au moment de son rachat. Après des débuts compliqués, Howe et Newcastle ont réalisé une seconde partie de saison canon et terminé à la 11e place de Premier League.

