Brighton et Trossard font chuter Manchester United, Leicester coince déjà malgré un Castagne buteur

Du spectacle, des buts, et des Belges en ce dimanche ensoleillé de Premier League.

Manchester United - Brighton

Sans Cristiano Ronaldo, mis sur le banc pour la première de ten Hag en Premier League, Manchester United a chuté face à un Brighton qui semble aussi accrocheur que la saison dernière.

Avec Leandro Trossard - qui s'est d'ailleurs fritté avec Maguire durant le match - mais sans Undav - sur le banc, les Seagulls ont pris l'avantage à la 30e minute. Une bonne récupération de l'ancien du Beerschot Caicedo, trop d'espace laissé à Trossard qui décale bien Welbeck. Le centre en retrait vers Gross est parfait et ne laisse aucune chance à un De Gea qui risque de passer à nouveau une longue saison si sa défense est aussi apathique.

9 minutes plus tard, Brighton prend le large grâce une nouvelle fois à Gross mais aussi un Trossard impliqué dans l'action.

Incroyable ! 😱 0⃣-2⃣ à Old Trafford avec encore une fois un superbe geste de Trossard au départ de l'action 🔥#MUNBHA #PremierLeague #PL pic.twitter.com/dcq1GkVomG — VOOsport (@VOOsport) August 7, 2022

En seconde mi-temps, CR7 monte au jeu, tout comme Undav. Manchester United réussit à réduire l'écart via un OG de McAllister au terme d'une phase très confuse sur corner. Mais cela ne suffit pas. ManU tombe d'entrée, Brighton commence bien.

Leicester - Brentford

Leicester a, avec Tielemans et Castagne titulaires mais aussi Praet sur le banc, déjà perdu des plumes contre Brentford. Pourtant, tout avait bien commencé. Cité sur les tablettes de l'Inter, Timothy Castagne surgit sur un corner et recoupe bien la trajectoire du ballon (30e).

Leicester livre ensuite un récital sur sa première phase en seconde mi-temps. Les passes s'enchaînent, c'est beau, fluide. La frappe de Dewsbury - Hall est sèche et les Foxes prennent deux buts d'avance (46e).

2⃣-0⃣ | Il ne fallait pas arriver en retard dans ce début de seconde mi-temps à Leicester 🔥💪#LEIBRE #PremierLeague #PL pic.twitter.com/r7340766bM — VOOsport (@VOOsport) August 7, 2022

Malheureusement, les hommes de Brendan Rodgers gâchent un peu tout et encaissent deux buts via Toney (62e) et da Silva (86e). L'irrégularité à Leicester, une constante saison après saison ? On ne l'espère pas pour nos Diables...