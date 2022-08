Teddy Teuma impayable pour le Standard, un club anglais tient la corde

L'avenir de l'international maltais n'est pas encore scellé. Il pourrait quitter notre championnat de Belgique, tout comme rester à l'Union Saint-Gilloise.

Auteur d'un excellent début de saison avec les vice-champions en titre, Teddy Teuma continue sur sa lancée de la saison dernière. Face aux Glasgow Rangers à Den Dreef, l'international maltais, qui fut le premier à faire trembler les filets, a éclaboussé la pelouse de son talent.

Selon nos informations, plusieurs écuries européennes ne sont pas insensibles aux performances du joueur de 28 ans, qui évolue dans le club bruxellois depuis 2019. Après avoir figuré un temps sur les tablettes du Club de Bruges, qui a finalement réussi à signer son premier choix en la personne de Casper Nielsen, Teddy Teuma jouit désormais de l'intérêt du Standard de Liège. Les Rouches, qui ne disposent pas de moyens financiers très développés, auront cependant beaucoup de mal à s'aligner sur les exigences monétaires du joueur unioniste et de son club.

C'est actuellement un club anglais, qui n'est pas Burnley, qui tient la corde. Des représentants de ce club ont d'ailleurs été envoyés à Ibrox, où ils suivront ce soir la rencontre opposant les Glasgow Rangers à l'Union Saint-Gilloise.

Le joueur et son clan analysent en ce moment chaque offre et chaque intérêt, mais aucune décision n'a encore été prise. Le milieu de terrain et capitaine des Unionistes n'est pas contre l'idée de disputer une saison supplémentaire au stade Joseph Marien, mais patiente encore avant de prendre sa décision. La situation pourrait se décanter après la rencontre de ce soir.