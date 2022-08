Dortmund et ses Diables enchaînent une deuxième victoire

Dortmund se déplaçait ce vendredi soir sur la pelouse de Freiburg. Cela fut dur, mais les coéquipiers de Thomas Meunier et Thorgan Hazard ont remporté les 3 points.

Après sa victoire 1-0 face à Leverkusen en ouverture, Dortmund s'est imposé dans la douleur face à Freiburg. Avec Thorgan Hazard et Thomas Meunier titulaires, le BVB a d'abord été mené au score via un but à la 35e de Gregoritsch.

Mais une entrée au jeu va tout changer, celle de Youssoufa Moukoko (17 ans). Monté à la place de Malen à la 70e, le jeune talent va d'abord assister Bynoe-Gittens (lui aussi 17 ans) 7 minutes plus tard, avant de marquer et de donner l'avantage aux Borussen (84e). Marius Wolf, monté à la place de Meunier, a entériné la victoire de Dortmund en fin de match (88e).

Meunier a joué une mi-temps, Hazard 64 minutes.