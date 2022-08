Seraing va faire le gros dos jusqu'à la fin du mercato : "C'est important quand tu possèdes le plus petit budget de la D1A"

Le compteur du RFC Seraing est toujours bloqué à zéro point après trois journées de championnat. Les Métallos espèrent changer cela ce week-end en faisant un résultat contre le Sporting de Charleroi.

La défaite enregistrée au Sporting d'Anderlecht a été difficile à encaisser et a laissé des traces. José Jeunechamps a d'ailleurs multiplié les entretiens individuels afin de mieux cerner l'état d'esprit de ses troupes.

"On doit faire preuve de plus de patience"

"J'ai posé des questions et j'ai écouté. Ces discussions m'ont permis de découvrir autrement mon groupe. Il y a deux mois, Sandro Tremoulet était encore salarié dans une entreprise et la semaine dernière, il jouait devant 25.000 personnes au Parc Astrid. On doit faire preuve de plus de patience", a lâché d'emblée le coach sérésien avant de poursuivre en évoquant le mercato estival. "Tout le monde est inquiet à l'extérieur, mais on sait que ça ira mieux par la suite. Aujourd'hui, un joueur qui compte 150 matchs en D1 coûte 20.000 euros, 15 000 dans dix jours et dans 20 jours, on te paiera peut-être pour le prendre. Et cela compte quand tu possèdes le plus petit budget de la D1A. Tout le monde le savait au départ, donc il ne faut pas se plaindre. On a bien travaillé jusqu'à maintenant. On me prend pour un fou mais je vous garantis qu'il y a de la qualité dans mon groupe."

"Il manque l'emballage"

Le mercato a déjà été riche du côté du Pairay, avec l'arrivée de treize nouveaux éléments. Pourtant, il manque encore de l'expérience dans ce noyau. "Ce n'est pas suffisant, il manque l'emballage. Il faudra faire le gros dos jusqu'au 6 septembre. Là pour l'instant, l'écart est moindre. Si on avait battu Courtrai et pris les trois points, on ne pointerait pas Seraing du doigt", a-t-il ajouté.

Pour la réception du Sporting de Charleroi, le T1 des Métallos ne pourra pas compter sur Kilota et D’Onofrio. "Ils sont toujours indisponibles même si ça va mieux. Ils n'ont toujours pas repris avec le groupe. Opare et Poaty sont incertains pour samedi. On espère qu'Ifoni sera qualifié, le dossier avance", a souligné l'ancien coach de Mouscron.

"Peu importe la manière, il faut engranger des points"

Pas question de parler d'un match de la peur contre les Zèbres qui viennent d'enregistrer deux défaites de suite. "C'est un match important qu'on va essayer de gagner. Peu importe la manière, il faut engranger des points pour le classement, mais aussi pour la confiance. Une équipe plongée également dans le doute qui possède une base de travail importante de la saison dernière alors que nous avons perdu beaucoup de joueurs importants de notre côté", a conclu Jeunechamps.