Nationale 1 : Voici tous les résultats de la première journée

La Nationale 1, troisième échelon de notre football national, reprenait ses droits ce mercredi soir.

Grand retour de la N1 ce mercredi soir. Pas moins de 10 matchs étaient au programme, avec de nouvelles équipes dans la série telles que La RAAL de la Louvière ou les jeunes de l'Antwerp, Charleroi, OHL ou La Gantoise.

On commence par la RAAL, qui n'a pas raté ses débuts. Le vainqueur de D2 ACFF la saison dernière s'est imposé sur le score de 2-1 face au solide Patro Eisden. Les buts ont été inscrits par la nouvelle recrue Vanzo et Corneillie pour les Louviérois.

Favori à la montée et bien malheureux la saison dernière en play-offs, le RFC Liège a coincé d'entrée face à Thes (1-1). Liège a dominé et a ouvert le score via l'inévitable Perbet (32e), mais n'a pris qu'un point.

Les Francs Borains ont quant à eux fait chuter les U23 de l'Antwerp (2-0). Les goals sont signés Teddy Chevalier sur penalty (30e) et Hedy Chaabi sur un service du même Chevalier (46e).

D'ailleurs l'Antwerp est la seule équipe Espoirs à s'incliner aujourd'hui, puisque les jeunes d'OHL ont gagné contre Hoogstraten (1-0), et que Charleroi et Gand ont tous deux partagés sur le même score (2-2, contre Tienen et Visé respectivement).

Enfin, à souligner la superbe victoire de l'Olympic de Charleroi qui a écrasé Mandel United. Les Carolos n'ont pas fait dans la dentelle et se sont imposés 0-8.