Saint-Trond pourrait bien s'offrir un champion d'Angleterre

En test depuis quelques semaines, il semblerait que Shinji Okazaki ait convaincu le STVV.

Bernd Hollerbach, après la défaite contre Anderlecht, confiait qu'il aimerait voir du renfort arriver. L'une des options s'appelait Shinji Okazaki : le Japonais de 36 ans s'entraîne au Stayen depuis plusieurs semaines et avait convaincu le coach allemand. Il aurait également convaincu le club. Selon le Belang Van Limburg, une offre de contrat aurait été émise à Okazaki.

L'ancien de Leicester City, champion en 2016 avec les Foxes, est un sacré nom. Si Shinji Kagawa, qui évolue déjà à Saint-Trond, parle peut-être plus au grand public, Okazaki est le meilleur buteur japonais de l'histoire de la Bundesliga (avec Stuttgart et Mayence) et l'un des meilleurs buteurs de la sélection nationale japonaise (119 caps, 50 buts).