🎥 La superbe performance de Zeno Debast aux Young Boys de Berne

La performance du soir Ă Berne, c'est peut-ĂȘtre celle de Zeno Debast. Le jeune dĂ©fenseur a Ă©tĂ© d'une propretĂ© Ă©patante, Ă l'interception comme Ă la relance, se permettant mĂȘme quelques belles montĂ©es.

On en oublierait presque qu'il n'a que 18 ans : Zeno Debast a offert un véritable récital lors du match le plus important de sa jeune carrière jusqu'ici. Son timing et sa lecture du jeu ont éteint les offensives des Young Boys et soutenu un Wesley Hoedt parfois un peu plus en retard dans ses interventions. À la relance aussi, Debast a brillé, trouvant systématiquement l'homme libre et s'offrant des remontées de balle made in Neerpede.

En fin de rencontre, le jeune axial est même allé jusqu'à déborder côté droit, allumant le flanc de quelques jolis gestes techniques. Propre, sûr de lui et rarement mis en difficulté : Zeno Debast tient là son match-référence, celui qui peut en faire un pilier du RSC Anderlecht pour les années à venir...et, prenons-en le pari, un Diable Rouge à assez court terme.

Revivez la prestation de Zeno Debast via cette compilation réalisée par le compte Twitter Acimociven10 :

Enchanté Zeno DEBAST (Anderlecht, 03, 🇧đŸ‡Ș).

Sur le match du soir face au Young Boys, il montre de nombreux atouts ; un pied de haute qualité pour renverser, techniquement à l’aise et sans stress sur les ressorties, défend debout, une belle vitesse, dédouble sur le flanc, (..). pic.twitter.com/GbQwkuDiu3 — Acimovic en 10. (@AcimovicEn10) August 19, 2022