Très mauvaise nouvelle pour le FC Séville et le Mexique

Jesus Corona s'est gravement blessé à l'entraînement.

La Coupe du monde au Qatar, ce sera sans Jesus Corona (29 ans, 70 sélections et 10 buts). L'ailier mexicain s'est gravement blessé à l'entraînement, a annoncé le FC Séville, ce jeudi. Évacué en ambulance, il a été immédiatement transporté à l'hôpital où une rupture du péroné et du ligament deltoïde à la cheville gauche lui a été diagnostiquée.

Son absence est d'ores et déjà estimée à environ quatre ou cinq mois. Autant dire que l'ancien joueur du FC Porto, qui s'était rapidement imposé en Liga lors de la deuxième moitié de saison dernière (18 matches), ne sera pas remis à temps pour participer à la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Un gros coup dur pour le Tri, qui défiera l'Argentine, l'Arabie Saoudite et la Pologne dans le groupe C.