Jamie Vardy deux ans de plus à Leicester City

L'attaquant vedette du club a prolongé son contrat, ce samedi.

C'est une bonne nouvelle pour tous les fans de Leicester City : Jamie Vardy, troisième meilleur buteur de l'Histoire du club et attaquant vedette des Foxes, a prolongé son contrat jusqu'en 2024.

"Quand j'ai entendu que le club envisageait cette solution, une seule réponse était possible : accepter et signer. La décision a été très facile à prendre. Je suis aux anges. Je suis ici depuis longtemps et j'ai l'impression de faire partie des meubles. Mes jambes se sentent toujours bien, ce qui est primordial. Je vais continuer à aider le club autant que possible. Que ça soit marquer des buts ou délivrer des passes décisives, je ferai le maximum. C'est pour ça que je suis là."