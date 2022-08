Premier League : Leicester et Tielemans battus, Mitrovic délivre encore Fulham

Plusieurs matchs à 16h ce samedi en Premier League.

Fulham remercie Aleksandar Mitrovic

Aleksandar Mitrovic en est déjà à trois buts en Premier League cette saison. Face à Brentford, les Cottagers ont rapidement mené 2-0 via Reid et Palinha (1e, 20e). Mais Brentford a des ressources et l'a déjà prouvé cette saison : les Abeilles sont revenues à 2-2, et il faudra que Mitrovic surgisse à la 90e pour offrir les trois points à Fulham. Le promu compte 5 points depuis le début de la saison, et tient enfin sa première victoire après avoir enchaîné les matchs nuls.

2⃣-2⃣ | Comme lors de la première journée, Brentford revient dans le match après avoir été mené 2-0 😱💪#FULBRE #PL #PremierLeague pic.twitter.com/TKi5Yacx9A — VOOsport (@VOOsport) August 20, 2022

3⃣-2⃣ | MITROGOAL ! L'attaquant serbe permet à Fulham d'empocher les 3 points en toute fin de rencontre 🤩🔥⚽#FULBRE #PL #PremierLeague pic.twitter.com/QyGA7NG7aa — VOOsport (@VOOsport) August 20, 2022

Du côté d'Everton, Amadou Onana était sur le banc et est rentré en seconde période face à Nottingham Forest où Orel Mangala a bel et bien débuté la rencontre. En difficulté cette saison avec deux défaites consécutives pour entamer la rencontre, Everton a bien cru encore s'incliner quand Nottingham a ouvert le score en fin de match via Johnson. Un très beau dégagement de Pickford a cependant lancé Gray pour le 1-1 à la 88e.

Il s'en passe des choses sur les pelouses anglaises !

Sensation à Everton où Nottingham Forest mène à 10 minutes du terme et coup de théâtre à Leicester où Southampton a renversé le score.

Que d'émotions 🔥🤩⭐#EVENFO #LEISOU #PL #PremierLeague pic.twitter.com/Ztn7OrnXSz — VOOsport (@VOOsport) August 20, 2022

Leicester City affrontait Southampton et là aussi, il y avait des Belges sur la pelouse : Timothy Castagne à droite pour les Foxes, et Roméo Lavia au milieu côté Saints. Youri Tielemans n'est entré qu'en seconde période. James Maddison a ouvert le score d'un joli coup-franc en seconde mi-temps, mais un doublé de Che Adams, dont un beau ciseau, a permis à Southampton de repartir avec les 3 points.