Bilal El Khannous, la dernière pépite genkoise

A seulement 18 ans, le milieu offensif est déjà comme un poisson dans l'eau à Genk.

21 mai 2022, dernier match de la saison. Au crépuscule d'une saison à oublier, les Genkois rencontrent Malines en Europe Play-offs, mini-championnat où ils n'ont pas réussi à hausser leur niveau de jeu affiché durant la phase classique.

Dans une rencontre morose (0-0), Bernd Storck décide de faire monter le jeune Bilal El Khannous pour le dernier quart d'heure. C'est alors les premières minutes du jeune milieu offensif avec les A de Genk, qui a déjà fait ses classes en Youth League - comme un certain Andras Nemeth - et fait partie de l'équipe qui a étrillé notamment Chelsea 5-1.

Alors qu'il n'a été sélectionné qu'à 3 reprises auparavant avec, El Khannous rejoint cette saison l'équipe première. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il semble bien parti pour rester dans les plans de Wouter Vrancken.

Suite à la grave blessure de l'autre pépite genkoise, Luca Oyen, El Khannous est propulsé titulaire contre le Standard devant le milieu tandis que Trésor glisse à gauche. Il saisit sa chance, impressionne de par sa technique et régale le public présent de plusieurs gestes techniques ou déviations très bien senties. Il se montre impliqué sur le premier but, dès la 5e minute, en décalant intelligement Paintsil.

Depuis, il a été titularisé à chaque rencontre et respire la confiance. Comme il l'avait déclaré dans une interview à Het Laatste Nieuws, quitter Anderlecht - où il a évolué entre 2009 et 2019 - était dans l'intérêt de sa carrière. On ne peut que lui donner raison pour l'instant.

Déjà appelé plusieurs fois avec les sélections de jeunes de la Belgique, il a finalement décidé de jouer pour le Maroc. "Je joue maintenant dans les U20 du Maroc et je peux aussi jouer pour les Diables Rouges, mais mon choix est déjà fait", déclarait-il dans les colonnes du Morgen, avec la Coupe du monde dans un coin de la tête. Qui sait, peut-être qu'il affrontera les Diables dans quelques mois...