Le Lierse Kempenzonen se reprend après la débâcle subie chez les Jong Genk : "Il n'y a pas de véritable favori pour le titre"

Le Lierse Kempenzonen s'est imposé 3-1 contre le Club NXT lors de la deuxième journée de jeu de la Challenger Pro League.

Après l'humiliation contre Jong Genk lors de la première journée, Lierse Kempenzonen a réussi à enregistrer sa première victoire contre le Club NXT.

"Le premier match à domicile est toujours important, mais après la semaine dernière, il l'était encore plus", a déclaré l'entraîneur Tom Van Imschoot à Gazet van Antwerpen. "Aucune équipe n'a été capable de faire six sur six. N'importe qui peut gagner contre n'importe qui dans cette Challenger Pro League et il n'y a pas de véritable favori pour le titre. Ce sera une compétition intéressante."