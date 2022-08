10 clubs, dont le PSG et le Barça, vont être sanctionnés par l'UEFA !

Oui, le fair-play financier existe encore. Et comme vous allez le voir, la SuperLeague est encore au centre des débats.

Comme nous vous l'indiquions vendredi, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, épinglés par l'Instance de Contrôle Financier des Clubs de l'UEFA pour non-respect du fair-play financier, ont reçu un "accord de règlement" avec des sanctions financières et graduées afin de revenir dans les clous sur trois ans. Et les deux formations de Ligue 1 ne sont pas les seules équipes dans le viseur de l'organe européen !

En effet, d'après les informations du sérieux média britannique The Times ce mardi, l'UEFA va prochainement annoncer des sanctions pour 10 clubs dont le FC Barcelone, la Juventus Turin, l'Inter Milan et l'AS Roma. Comme prévu, le PSG et l'OM vont simplement recevoir des pénalités économiques. Par contre, l'Inter et la Roma devraient avoir des restrictions au niveau du recrutement, alors que le Barça et la Juve, en conflit avec l'instance depuis l'affaire de la Super Ligue, refusent tout simplement de négocier la moindre sanction. A noter que dans le même temps, l'UEFA surveille avec une grande attention plus de 20 écuries, dont Arsenal, qui se trouvent à la limite d'enfreindre le FPF.