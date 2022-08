Dries Mertens : "Je suis ravi de voir une nouvelle génération belge en Série A"

Cette été, la Série A a profité du retour de Romelu Lukaku, et a accueilli Charles De Ketelaere et Divock Origi. Dries Mertens s'en réjouit.

Avec les arrivées de Charles De Ketelaere et de Divock Origi à l'AC Milan et en comptant le retour de Romelu Lukaku à l'Inter, sept Belges foulent désormais les pelouses italiennes chaque semaine : outre les précédents cités, il faut en effet ajouter Alexis Saelemaekers, Koni De Winter, Mats Lemmens et Rob Nizet, même si les trois derniers nommés figurent dans le noyau B d'Empoli. Cela réjouit naturellement Dries Mertens, devenu une légende du Napoli et du championnat italien.

"Romelu a déjà montré qu'il était excellent lors de son premier passage, et il le confirme encore pour le moment. Charles et Divock sont également de grands talents. C'est agréable de voir autant de Belges en Italie" a confié le nouveau joueur du Galatasaray dans l'émission télévisée italienne Supertélé.