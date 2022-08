Butez ouvert à une prolongation : "Nous sommes actuellement en train de discuter"

Le matricule 1 aimerait prolonger son dernier rempart. Le meilleur Anversois de la saison dernière poursuit sur sa lancée.

Jean Butez a fortement progressé au cours des dernières saisons et est vite devenu important à l'Antwerp. Son contrat court encore jusqu' en 2024, mais le Great Old se rend compte qu'il y a des clubs français et anglais qui lorgnent son portier.

"Nous sommes actuellement en train de discuter d'une prolongation de contrat", a expliqué Butez dans Het Laatste Nieuws. "Je pense que nous trouverons un accord. L'argent n'est pas le facteur le plus décisif pour moi. Je veux jouer et il y a un beau projet ici."