Noah Sadiki, 17 ans et "de sacrées c**illes" : "La pression ? Moins qu'à Bruges..."

Qui peut dire qu'il a tiré un penalty lors d'une séance de tirs au but en Coupe d'Europe à l'âge de 17 ans ? Peu de joueurs. Noah Sadiki est fait de cette étoffe.

"Noah a, excusez-moi du langage, de sacrées c**illes" : les mots fleuris ne sont pas de nous, mais bien de Felice Mazzù, épaté par le culot de son tout jeune talent. Noah Sadiki (17 ans) n'a en effet pas hésité au moment de prendre ses responsabilités et de participer à la séance de tirs au but. "Il y a des moments comme ça où tu dois juste décider que tu es prêt, tu n'as pas le temps de réfléchir", entame le polyvalent joueur de Neerpede. "Bien sûr qu'il y a de la pression. Mais c'est une pression positive. Si tu rates, tu rates, ça arrive aux meilleurs. Si tu le mets, ce n'est que du bonheur".

La pression, Sadiki semble donc ne pas vraiment la ressentir. "Quand tu as 20.000 personnes qui crient pour t'encourager, tu ne peux qu'avoir envie de bien faire pour eux", affirme-t-il. "Dès que le coach a demandé qui était prêt à tirer, j'ai levé la main, c'est tout. Ce n'est pas rien, c'est une qualification en Conference League, mais franchement, à 17 ans ou 30 ans, tu dois juste savoir gérer la pression et je connais ça depuis tout petit".

Je préfère cette pression qu'à Bruges !

Le souriant Noah souligne même que le soutien du Lotto Park est une forme de pression plus agréable qu'à l'extérieur : "J'ai déjà connu ce genre d'ambiance mais de manière moins sympa. À Bruges, tu as le même nombre de personnes mais qui sont contre toi, qui t'insultent...c'est plus difficile (rires)". Sadiki partira ensuite répondre à la télévision néerlandophone, avec la même aisance.