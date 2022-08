Bernardo Silva devrait bien rester à City, selon Guardiola

Malgré ses envies de départ, Silva devrait bien rester cette saison-ci du côté de Manchester.

La fin du mercato de Bernardo Silva a été sifflée par Pep Guardiola lui-même. Ce dernier a en effet assuré ce vendredi que son joueur ne quitterait pas Manchester City cet été.

"Aucun club ne nous a appelé donc il va rester", a lancé Guardiola en conférence de presse.

En plus de raisons personnelles, Silva souhaitait quitter City et la Premier League suite à un intérêt prononcé du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone.