🎥 Bundesliga : Le Bayern Munich arrache le nul à domicile

Dans l'une des affiches de cette quatrième journée de Bundesliga, le Bayern Munich, leader avant le coup d'envoi, recevait le Borussia Mönchengladbach, sixième.

Le Borussia Mönchengladbach a ouvert le score via Marcus Thuram qui a pris le meilleur sur Dayot Upamecano (43e), 0-1. Quelques minutes plus tôt, Sadio Mané pensait inscrire son 4e but avec les Bavarois, avant que son but ne soit refusé (36e).

En difficulté, le champion d'Allemagne en titre continuait d'imposer son rythme lors du second acte. Une pression constante qui portait finalement ses fruits, Leroy Sané venant offrir l'égalisation aux Munichois (83e), 1-1. Mais, malgré de multiples tentatives (32 tirs), les hommes de Julian Nagelsmann ne sont pas parvenus à enchaîner un troisième succès de rang, sans pour autant lâcher leur première place à l'Union Berlin.