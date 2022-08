Le Club NXT surprend le RWDM

Première victoire pour les jeunes Brugeois, première défaite pour les Bruxellois.

Ce dimanche se jouait la rencontre entre le Club NXT et le RWDM. Auteurs d'un 4 sur 6 en ce début de championnat de Challenger Pro League, les Molenbeekois se sont inclinés sur le score de 1-2 face aux U23 du Club de Bruges.

Cisse Sandra a ouvert le score à la 29e minute. En deuxième période, les hommes de Vincent Euvrard ont égalisé via Botella à la 55e, mais ont directement encaissé un second but dans la minute d'après - via Noah Mbamba sur un très bel enchaînement.

Le Club NXT enregistre sa première victoire de la saison, et pas contre n'importe lequel adversaire.