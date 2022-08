Le PSV et Bakayoko poursuivent leur sans faute

Les hommes de Ruud Van Nistelrooy n'ont pas fait dans le détail ce dimanche.

L'Ajax avait montré la voie un peu plus tôt dans la journée, le PSV ne s'est pas fait prier pour s'imposer largement sur la pelouse de L'Excelcior. Le score est sans appel : 1-6 pour les vice-champions.

Au niveau des buteurs, il y a le choix : Veerman, Sangare (2X), Xavi Simons (2X) et Cody Gakpo. Le seul buteur des locaux est Horemans. Le PSV signe donc un 9 sur 9 et reste dans les pas de l'Ajax qui a 12 points avec un match de plus.

Dans l'autre rencontre de ce dimanche, le FC Volendam a battu le FC Twente sur le score de 1-0.