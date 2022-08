Officiel : indésirable au PSG, Ander Herrera rebondit dans un ancien club

L'Espagnol retrouve le Pays-Basque après huit ans.

C'était dans l'air, Ander Herrera quitte officiellement le PSG et retrouve l'Athletic Bilbao.

Le milieu de terrain basque est prêté par le club de la capitale, où on ne compte plus sur lui, et retrouve le club qu'il avait quitté il y a déjà huit ans.

"Le prêt comprend une option d'achat pour l'Athletic Club" a également communiqué le club.