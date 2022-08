Philippe Clement et Monaco sont les premiers à prendre des points au PSG

Les Monégasques ont longtemps cru tenir la victoire.

Philippe Clement peut s'en réjouir. Après avoir été éliminé de la Ligue des Champions par le PSV a réussi à relever la tête au Parc des Princes contre le PSG. D'ailleurs, son équipe a pris les devants avec un but d'en début de rencontre de l'attaquant allemand Volland. Malheureusement pour lui, il se blesse sur ce but et devra quitter la pelouse.

Dans la foulée, Monaco a bien défendu, en rendant la partie fermée et agressive, ce qui a empêché les Parisiens d'avoir des espaces. Messi, puis Mbappé trouvent le poteau de Nubel. En seconde période, Neymar pousse et obtient un penalty légitime, qu'il transforme. Malgré quelques occasions pour Mbappé et Hakimi qui trouve lui aussi le poteau, plus rien ne sera marqué. Pour la première fois de la saison, le PSG ne l'emporte pas et Philippe Clement relance la saison de son équipe.