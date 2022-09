Officiel : La pépite italienne Wilfried Gnonto débarque en Premier League

Wilfried Gnonto quitte le FC Zurich. L'attaquant âgé de 18 ans, auteur de 10 buts et 5 passes décisives en 26 matchs, a signé un contrat de cinq saisons à Leeds.

"Leeds United a le plaisir de confirmer la signature le jour de la date limite de transfert de l'international italien Wilfried Gnonto. L'attaquant rejoint Leeds en provenance du FC Zurich, champion de la Super League suisse, pour un montant non divulgué. Il a signé un contrat de cinq ans à Elland Road, jusqu'à l'été 2027", peut-on lire dans le communiqué.

✍️ #LUFC is pleased to confirm the signing of Italian international Wilfried Gnonto from FC Zurich