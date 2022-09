Carl Hoefkens pas encore satisfait : "Nous ne sommes pas encore arrivés"

Le Club de Bruges a écrasé le Cercle ce vendredi et les Blauw & Zwart restent sur un beau 12/12. Mais Carl Hoefkens reste calme.

Le Club de Bruges paraît bel et bien lancé. Les champions ont remporté le derby 4-0 et restent sur un beau 12/12, mais Carl Hoefkens reste calme. "Le match s'est déroulé comme nous le prévoyions. Nous connaissions leur pressing mais avons réussi à le contenir", se réjouit-il. "On sait que prendre l'avantage dans un derby est généralement bon signe, et ça nous a facilités la tâche par après. Une fois le break fait, j'ai su que c'était terminé".

Mais si Hoefkens se dit très satisfait, il précise : "Nous ne sommes encore nulle part. Il y a encore du travail pour arriver là où nous devons être. Mais après une victoire, vous êtes toujours satisfait", conclut l'entraîneur brugeois.