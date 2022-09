Everton et Pickford tiennent tête à Liverpool dans le derby de la Mersey

En ouverture de la sixième journée de Premier League, Liverpool se déplaçait sur la pelouse d'Everton, ce samedi à 13h30, dans un derby de la Mersey très attendu. Malgré trois poteaux touchés, les Reds n'ont pu faire mieux qu'un match nul à Goodison Park (0-0).

Frank Lampard optait pour un 4-5-1 dans lequel on retrouvait Onana. En face, Klopp alignait son 4-3-3 avec son impressionnant trio offensif : Salah-Nunez-Diaz.

Liverpool prenait rapidement le contrôle du jeu mais butait sur un bloc des Toffees parfaitement en place. Toutefois, les locaux otenaient une occasions peu après la demi-heure de jeu. Sur un frappe de Maupay, contrée par Van Dijk, Davies surgissait mais voyait son extérieur du droit terminer sa course sur le poteau d'Alisson (32e). Liverpool allait également trouver les montants quelques minutes plus tard. Nunez décochait une magnifique frappe du droit mais Pickford déviait le ballon sur la transversale. Le portier des Toffees voyait ensuite une frappe enroulée de Diaz allait heurter le poteau (43e). Malgré cette fin de première période mouvementée, Liverpool et Everton se neutralisaient à la pause.

Peu après l'heure de jeu, Pickford dégoutait les Reds en s'interposant, coup sur coup, face à Firmino puis Fabinho (64e). Ensuite, Everton ouvrait alors le score par l'intermédiaire de Coady, bien placé à la réception d'un centre de Gray mais l'arbitre, après visionnage des images, annulait le but pour une position de hors-jeu (69e). En fin de rencontre, le score ne bougeait plus malgré trois dernières tentatives de McNeil (84e), Firmino (87e) et Salah qui trouvait le poteau (90+3e). Avec ce score nul et vierge (0-0), Everton pointe provisoirement à la quatorzième place. Liverppol grimpe à la 4ème place.