Incroyable : insulté par ses supporters, le gardien du Beerschot fait un pas de côté

Triste situation au Beerschot où Mike Vanhamel est pris en grippe par son propre public.

Mike Vanhamel est une icône au Beerschot. Ou plutôt était : l'homme aux 137 matchs pour les Rats avait été écarté du noyau la saison passée et avait perdu son brassard de capitaine. Depuis, il a fait son retour, mais les supporters l'ont pris en grippe. Vanhamel reçoit quotidiennement des insultes et des menaces sur les réseaux sociaux, et a donc demandé à ne pas jouer le match de ce week-end face au Club NXT.

Vanhamel craindrait pour son intégrité physique. Depuis le début de saison, il est titulaire entre les perches, mais les rencontres à domicile étaient à huis-clos et les supporters du Beerschot étaient éloignés des cages lors du déplacement au SL 16. Contre le Club NXT, Vanhamel risque d'être confronté à ses détracteurs. Il sera remplacé par Davor Matijas.