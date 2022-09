Phillipe Clement ne s'inquiète pas : "C'est toujours plus honnête de faire un bilan à la fin de la phase aller"

Malgré un bon match nul à Paris (1-1), Monaco réalise un début de saison plus que poussif.

L'entraîneur de l'AS Monaco, Phillipe Clement ne s'inquiète pas du début de saison moyen de son équipe. "Pour moi, c'est toujours plus honnête de faire un bilan à la fin de la phase aller, quand tout le monde a joué contre tout le monde. Nous savions que notre calendrier, pour les premières journées, était le plus difficile de toutes les équipes du championnat. On ne peut pas faire un bilan après cinq matchs", a lâché le technicien belge en conférence de presse.

"De même qu'on ne pourrait pas être tranquilles si on avait été premiers après cinq journées. Parce qu'il reste 33 matchs à jouer. Bien sûr que ça donne confiance de prendre des points, mais les joueurs doivent être conscients de leurs qualités et avoir confiance en eux, sans regarder uniquement les derniers résultats. Les vestiaires qui regardent trop les résultats sont ceux qui connaissent des hauts et des bas parce qu'ils vivent trop dans l'émotion. Il faut être constant, dans ses émotions et dans les résultats", a prévenu Clement.

BIJ BETFIRST kan u 1,62x uw inzet verdienen bij een zege van KV Mechelen, 4,45x uw inzet bij een gelijkspel en liefst 5,50x uw inzet bij een overwinning van Seraing!